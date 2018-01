Toronto ainda tem aéreas com falta de energia A energia elétrica foi restabelecida hoje em quase toda a metrópole canadense de Toronto, na Província de Ontário, depois de quase dois dias de apagão. O blecaute afetou mais de 10 milhões de pessoas no sul da província. Mesmo assim, algumas áreas de Toronto ainda estão sem luz. A população da cidade enfrentou longas filas hoje em postos de gasolina, padarias e supermercados para se reabastecer, já que o comércio praticamente não operou sexta-feira. "A situação ainda é frágil", disse Laura Cooke, porta-voz da companhia aérea Air Canada. "O centro operacional é aqui em Toronto e isso afeta os vôos em todo o país." O aeroporto internacional de Toronto é o maior do Canadá. Na principal estação ferroviária da cidade havia longas filas de pessoas esperando para comprar passagens. O trem que faz a ligação entre Toronto e Montreal estava mais de 90 minutos atrasado. "Estamos muito insatisfeitos agora", disse uma mulher. "Está calor e ainda não nos disseram por que nosso trem não chega. Mas eu já esperava algum tipo de atraso."