Torpedo pode ser causa de naufrágio de corveta

Segundo o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, um torpedo é a causa "mais provável" do naufrágio da corveta Cheonan, da Marinha sul-coreana, perto da fronteira com a Coreia do Norte, em março. "A explosão provocada por um torpedo é uma das causas mais prováveis", disse o ministro da Defesa Kim Tae-Young. A corveta afundou no dia 26 de março após uma misteriosa explosão, matando 46 marinheiros. Ontem, centenas de pessoas prestaram homenagens às vítimas na base naval de Pyeongtaek (foto).