Torre de marfim abrigará Milosevic em Haia A polícia bloqueou nesta quinta-feira estradas ao redor da prisão onde Slobodan Milosevic permanecerá durante seu julgamento por crimes de guerra. Barreiras foram levantadas minutos depois que autoridades de Belgrado anunciaram a transferência do ex-presidente iugoslavo para a custódia de autoridades do tribunal de crimes de guerra baseado nesta cidade da costa holandesa. O complexo de detenção da ONU faz parte de uma penitenciária holandesa aos pés de dunas nos arredores de Haia. A ONU tem sua própria instalação na prisão, espalhada em quatro andares com 12 celas cada. Ela é patrulhada por guardas da ONU, seguindo regulamentações da ONU. Criminosos de guerra convictos não permanecem na Holanda, ao invés disso são transferidos para países-membros da ONU para cumprirem suas sentenças. Tecnicamente, a unidade de prisão não passa de um centro transitório de detenção e dispõe de mais conforto do que uma prisão normal. Os 38 supostos criminosos de guerra atualmente detidos são mantidos em celas individuais de 5 por 3 metros. Cada uma delas possui um chuveiro, um vaso sanitário e uma mesa. Os detidos podem assistir na televisão canais holandeses, alemães, belgas e franceses, assim como a programação de seus próprios países via satélite. Eles podem participar de cursos de arte, línguas ou científicos. Os detidos gastam a maior parte de seu tempo fora de suas celas, principalmente em uma área de lazer equipada com academia de ginástica e jogos. Eles têm acesso a médicos pessoais, enfermeiras, instrutores educacionais e analistas. Em uma outra área é oferecido a eles um lugar calmo para orações e entrevistas com clérigos de sua própria religião. Segundo oficiais, Milosevic deverá ocupar uma cela igual às disponíveis para os outros, embora deva solicitar condições especiais através de seus advogados. O único detido do sexo feminino, Biljana Plavsc, a líder sérvia-bósnia de 70 anos, foi agraciada com uma cela extra e outras dependências privadas. Os detidos recebem três refeições diárias e, caso queiram, se alimentam em locais isolados. Eles podem comprar alguns produtos em uma loja da prisão e têm acesso a uma cozinha. Eles também podem receber quantas visitas quiserem. Os casados podem receber seus companheiros em locais privados. Os esportes mais populares da prisão são o futebol, o basquete e o vôlei, geralmente jogados à noite, depois de audiências no tribunal e do jantar. A maioria dos detidos é de homens de meia idade sem histórico criminal e que ocuparam posições e cargos privilegiados.