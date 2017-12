Torre de Pisa volta a ser aberta ao público A torre inclinada de Pisa foi reaberta neste sábado ao público, após 12 anos fechada para visitação. A inclinação do monumento reduziu-se depois da reforma. A visitação para os turistas só será permitida em grupos de, no máximo, 30 pessoas de cada vez, que poderão passar de 35 a 40 minutos no local. A torre, de 293 degraus tem 55,8 metros de altura.