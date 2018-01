Torre Eiffel e Louvre fecham após atentados terroristas na França

O segundo atentado terrorista em menos de um ano em Paris teve um impacto profundo no comportamento da sociedade. Tensão entre moradores, medo, ruas com um movimento abaixo da média, os principais símbolos da cidade fechados e o Exército nas principais avenidas. Um cenário pouco comum para uma das capitais do mundo.

Se num primeiro momento, o ataque contra o jornal satírico Charles Hebdo, em janeiro, recebeu como resposta uma reação de força da população, com milhões ocupando praças e ruas em protesto, a morte de mais de 120 pessoas agora teve um impacto diferente. A possibilidade de que alguns dos terroristas estivessem foragidos e o temor de novos ataques afastou a população de sua rotina.

Alguns dos principais centros comerciais não abriram, enquanto a Torre Eiffel era mantida fechada e protegida por um forte esquema de segurança. As aulas e os eventos esportivos foram suspensos. Onze estações de metrô da região seguiam fechadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há um forte esquema de segurança também nos hospitais. No Bichat, onde está internado um dos brasileiros feridos, policiais armados revistam até mesmo as ambulâncias, que são todas abertas e verificadas. Médicos e pacientes também são submetidos aos controles de segurança.

Nos locais dos atentados terroristas no 10.º e 11.º distritos de Paris, a polícia levantou parcialmente os cercos que haviam sido montados desde os primeiros minutos após os ataques.

Na região da casa de show Bataclan, onde mais de 70 pessoas morreram, um perímetro de cerca de 50 metros de isolamento foi mantido, para permitir o trabalho dos investidores e peritos e impedir a aproximação de curiosos. Nas imediações, os traços da violência, como manchas de sangue, ainda podiam ser vistos.

Em torno da Rue Bichat, onde se situam os restaurantes Le Petit Cambodge e Le Carrillon, parisienses e estrangeiros se alternaram depositando flores nas fachadas crivadas de balas dos imóveis e nas calçadas, ainda marcadas de sangue.

“Minha rua está um desastre”, afirmou o administrador de empresas Jean-Baptiste Bouvier, morador da Rue Bichat que chegou em casa cinco minutos antes dos ataques. Em outro ponto do mesmo distrito, na Rue de la Fonteine au Roi, as fachadas de vidro perfuradas de balas de dois restaurantes e de uma lavanderia testemunhavam a violência dos acontecimentos.

“Estamos todos tensos, sem saber se devemos ou não sair às ruas”, disse a acreana a Daniela Zanin, que há seis meses chegou em Paris para estudar francês. “O que impressionou muita gente é que os mortos são jovens que apenas tinham saído numa noite de sexta-feira para se divertir, jantar fora ou ver uma partida de futebol”, disse o universitário Louis. “O curioso é que, entre os amigos, estamos agora sempre nos mandando mensagens e telefonando para saber se está tudo bem.”

Um asilado político argelino, Rachid Hussein, colocou a bandeira francesa em seu carro e vestiu uma gravata nas cores da França. “Viemos aqui nos anos 90 e já alertávamos as autoridades francesas sobre essas pessoas radicais. Hoje tem mais radicais aqui do que na Argélia”, disse. “Temos de continuar a viver. Caso contrário, eles terão vencido”, afirmou.

A tensão era palpável também no Aeroporto Charles de Gaulle, que estava em alerta máximo. Com segurança reforçada, o controle de passaportes para quem chega passou a levar um tempo bem superior à média.

Pelo local, homens armados e dezenas de policiais à paisana percorriam os corredores, salas de embarque e mesmo a pista de decolagem. “Somos muitos hoje aqui”, confirmou ao Estado um dos policiais.

Enquanto aguardava para recuperar sua mala, uma senhora comentava com um grupo de amigos os acontecimentos da sexta-feira, enquanto já dava sua receita. “Eles têm de expulsar toda essa gente”, insistia, enquanto outro alertava que o problema era que alguns deles são “tão franceses como nós”.