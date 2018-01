Torre Eiffel receberá cores do arco-íris em homenagem às vítimas do massacre nos EUA

PARIS - A Torre Eiffel se acenderá com as cores do arco-íris, o símbolo do movimento LGBT, na noite desta segunda-feira, 13, em homenagem às vítimas do massacre em uma boate gay em Orlando, na Flórida, informou a prefeita de Paris.

Pelo menos 50 pessoas morreram e 53 ficaram feridas na boate Pulse no domingo antes de o atirador, que jurou lealdade ao Estado Islâmico, ser morto a tiros pela polícia.

"Paris está com Orlando", escreveu a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, em sua conta no Twitter. "Hoje à noite @LaTourEiffel irá vestir a bandeira do arco-íris em homenagem às vítimas."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estamos ao lado de nossos amigos americanos #Orlando #AmorÉAmor", disse o governo francês em sua conta no Twitter, exibindo um novo perfil com as bandeiras francesa e americana.

Em março, a Torre Eiffel exibiu as cores da Bélgica após os ataques duplos de islâmicos no aeroporto e no metrô de Bruxelas, que mataram pelo menos 26 pessoas.

Monumentos de todo o mundo adotaram as cores francesas em novembro, quando 130 pessoas morreram em ataques do Estado Islâmico contra uma casa de shows, cafés e um estádio de Paris. /Reuters