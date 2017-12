Torre que substituirá WTC começa a ser erguida em NY A Torre da Liberdade, o edifício que vai substituir os dois prédios do World Trade Center (WTC), destruídos nos atentados de 11 de Setembro de 2001 em Nova York, começou a ser construída. O primeiro passo deste projeto, com conclusão prevista para 2011, começou com a instalação de pilastras de aço. O edifício, desenhado pelo arquiteto Daniel Libeskind, será um dos maiores do mundo, com 1776 pés (cerca de 540 metros) de altura. Sua altura (em pés) lembra o ano da independência dos Estados Unidos. A Torre da Liberdade terá no topo uma estrutura em espiral que reflete a forma da Estátua da Liberdade. Setenta andares serão apenas para escritórios. O 71.º e o 72.º andares terão restaurantes.