Torrijos é eleito presidente do Panamá O Tribunal Eleitoral do Panamá declarou, neste domingo à noite, a vitória de Martín Torrijos nas eleições presidenciais do país. Com mais de 30% dos votos apurados, Torrijos, de uma aliança de oposição encabeçada pelo Partido Revolucionário Democrático, obteve 47% dos votos. Em segundo lugar estava o ex-presidente Guillermo Endara, com 30%. Cerca de 80% da população compareceram às urnas neste domingo para eleger o novo governante do país. Torrijos, que perdeu as eleições de cinco anos atrás para a atual presidente, Mireya Moscoso, agradeceu a vitória a Deus e ao povo panamenho. "Aceito o mandato com humildade", declarou. Filho de um falecido general que controlou o Panamá de 1968 a 1981, o novo presidente tem 40 anos e é economista graduado no EUA. Suas principais promessas de campanha foram o fim da violência, da corrupção e do desemprego.