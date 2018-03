Torta de frutas de 43 anos é reencontrada no sótão Em 1962, o americano Lance Nesta fez o que várias pessoas fazem quando recebem uma torta de frutas: ele a colocou de lado, para reencontrá-la agora, 43 anos depois, no sótão da casa de sua mãe. Mesmo com a idade avançada da torta, Nesta descobriu que ela não tinha se decomposto. Continuava embrulhada do mesmo jeito como foi lhe dada. "Eu fiquei impressionado, já que a torta não mudou em nada", disse Nesta. O doce foi mandado a ele por suas tias em novembro de 1962 enquanto Nesta estava na base do exército no Alasca. "Eu abri o ´presente´ e não soube o que fazer com ela. Eu tinha certeza que não iria comê-la, e gostava muito dos meus colegas do exército para compartilhar com eles", disse Nesta. Até onde se lembra o americano enviou a torta junto com outros pertences para sua casa em Waukesha, Wisconsin, quando ele saiu do exército alguns anos depois. "Uma etiqueta na torta dizia ´Torta de Frutas à Moda Antiga´, agora ela é só ´Antiga´", diz Nesta.