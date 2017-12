Torta que acerta Calvin Klein era para Lagerfeld O estilista de moda Calvin Klein foi acertado no queixo por uma torta de creme de tofu quando na verdade os ativistas protetores dos animais queriam acertar Karl Lagerfeld. Ambos estavam passando pelo tapete vermelho do Lincoln Center ontem à noite quando dois ativistas pelos direitos dos animais gritaram algo como "pele animal mata" (referindo-se ao uso de casacos de pele) e atiraram duas tortas, que acabaram atingindo somente Klein. Um dos ativistas disse: "Nós amamos Calvin. Ele é grande amigo dos animais e inteiramente livre do uso de peles." Mas chamou o designer da Maison Chanel, Karl Lagerfeld de "estilista dinossauro" por continuar a usar peles de animais em suas criações.