Tory defende direitos iguais para casal homossexual Os casais homossexuais devem ter os mesmos direitos legais que os casais heterossexuais, inclusive com relação à herança e à propriedade, disse nesta sexta-feira um parlamentar do oposicionista Partido Conservador (Tory). Oliver Letwin, porta-voz conservador para assuntos internos, disse que seu partido permanece contrário à extensão dos direitos do casamento aos casais homossexuais, mas considera que eles deveriam ter os mesmos direitos dos casais heterossexuais, no que se refere à herança deixada por seus companheiros ou para assumir quaisquer responsabilidades relativas à propriedade, opinou Letwin. A declaração reflete os esforços do partido para romper sua imagem tradicionalista e mostrar que ele pode ser mais inclusivo após duas devastadoras derrotas eleitorais para o Partido Trabalhista do primeiro-ministro Tony Blair, em 1997 e 2001.