Toscani lidera campanha contra a pena de morte Oliviero Toscani, autor das fotos polêmicas nas propagandas da Benetton, está lançando, juntamente com organizações não-governamentais, uma iniciativa internacional para a acabar com a pena de morte no mundo. Atualmente, 73 países ainda possuem a pena de morte nos seus sistema legais, incluindo governos com sistemas políticos opostos, como Estados Unidos, China, Afeganistão, Iraque e Cuba. Outros 14, incluindo o Brasil, limitam a pena em casos de traição durante períodos de guerra declarada. A iniciativa liderada por Toscani tem como objetivo convencer os governos de que a pena de morte não é a solução para o problema da violência. "Não é questão de religião, sistema político, educação, tradição ou cultura. A questão é que todos sabem que matar é errado", afirma Toscani. A idéia de se engajar nessa campanha começou quando Toscani realizou, em 2000, uma série de fotos em seis prisões nos Estados Unidos. Na época, parte das fotos foram usadas pela Benetton e agora passam a fazer parte da campanha das ONGs. "Fiquei chocado com o olhar dos prisioneiros nos corredores da morte. Todos eles tinham o mesmo drama em suas expressões: o drama de uma vida fracassada e o drama de não ter futuro", afirma o fotógrafo italiano. Toscani quer agora fotografar outros corredores da morte em outros países, como na China. Ele espera que, assim, possa sensibilizar as autoridades a abolir a prática. Toscani caracteriza os corredores da morte como filmes. "O problema é que, quando nos damos conta de que não se trata de um filme, entramos em pânico", diz. Para Toscani, a pena de morte não é apenas um problema para os países que ainda a praticam, mas para todos. "Não quero pertencer à humanidade que ainda executa e que considera assassinatos legais parte da solução de problemas ", afirma o fotógrafo. Se na maioria dos países que contam com o recurso da pena de morte o debate é praticamente proibido, a situação nos Estados Unidos começa a mudar. Há dois anos, uma pesquisa mostrou que 80% da população norte-americana apoiava a pena de morte. Neste ano, o apoio caiu para 60% graças à crescente consciência de que gente inocente estaria sendo executada legalmente. Nos últimos 25 anos, foram executadas 708 pessoas nos Estados Unidos. 95 pessoas que estavam no corredor da morte foram libertadas após uma segunda avaliação dos casos.