Total de abortos na Espanha caiu em 2009, diz ministro O ministro da Saúde da Espanha, Leire Pajin, informou que o número de abortos realizados no país caiu em 2009 pela primeira vez em uma década. Ele disse que a queda para 111.482 intervenções no ano passado - ante 115.812 em 2008 - ocorreu desde que uma nova lei que permite a venda da pílula do dia seguinte nas farmácias sem a necessidade de receita médica passou a valer no ano passado.