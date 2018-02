Total de imigrantes na Espanha dispara em dez anos O escritório nacional de estatísticas da Espanha informou hoje que o número de imigrantes legais no país cresceu mais de seis vezes durante uma década. Pouco mais de 900 mil residentes legalmente registrados em 2000 eram estrangeiros, em uma população de 40,9 milhões de habitantes. O cenário passou para 5,6 milhões em um total de 46,7 milhões de pessoas em 2009, de acordo com o site do escritório.