Total de militares dos EUA mortos no Iraque vai a 1.040 Três militares dos EUA foram mortos hoje em incidentes separados no Iraque. Segundo o porta-voz da 1ª Divisão de Infantaria do Exército dos EUA, um soldado foi morto com a explosão de uma bomba cerca de 6 km ao sul de Tikrit. Outro morreu quando sua patrulha foi atacada pela resistência iraquiana em Mossul. Em Bagdá, a explosão de uma bomba matou um soldado e feriu outros quatro. Estas mortes elevam para 1.040 o número de militares dos EUA mortos no Iraque desde o início da invasão do país, em 20 de março de 2003; a coalizão liderada pelos EUA contabiliza agora 1.175 militares mortos desde o começo da guerra.