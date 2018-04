Total de militares dos EUA no Haiti já supera 11 mil

As novas tropas chegaram no dia em que o país sofreu um novo tremor de 5,9 graus (a magnitude inicial de 6,1 graus foi corrigida). Este foi o maior dentre os mais de 40 tremores secundários significativos que ocorreram desde o dia 12.

Já no Brasil, no início da noite, o avião C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou na Base Aérea de Brasília trazendo os 17 corpos de militares mortos no Haiti. A cerimônia de homenagens póstumas, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será realizada também na Base Aérea de Brasília, amanhã, às 16h.