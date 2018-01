Total de mortes nas chuvas na Indonésia supera 190 Um deslizamento de terra, provocado por chuvas intensas, soterrou uma vila sob toneladas de lama e rochas, elevando o número de mortes e desaparecimentos provocados pelas tempestades que atingem a região central da Indonésia a mais de 190, informam autoridades. O deslizamento de hoje lançou lama, rochas e árvores sobre a vila de Cijeruk, na ilha de Java, antes do amanhecer, num momento em que muitos moradores ainda dormiam em suas casas ou oravam na mesquita local. Autoridades dizem que 14 corpos foram recuperados e cerca de 100 pessoas estão desaparecidas, provavelmente mortas. No distrito de Jember, também em Java, o total de mortes causadas por deslizamentos e enchentes nesta semana chega a 77, de acordo com o porta-voz do governo local, Edi Susilo. Dezenas de pessoas estão desaparecidas ou encontram-se isoladas. Muitos moradores de Cirejuk disseram que tinham consciência da instabilidade da colina de 50 metros de altura que fica ao lado da vila. Ao ouvirem um som, como um ronco e estalos, à 1h00 da manhã, eles fugiram em busca de segurança. Enquanto policiais e moradores escavam a lama com as mãos nuas, autoridades afirma que há poucas esperanças de que os mais de 100 desaparecidos sejam encontrados com vida.