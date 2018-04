Total de mortos em acidente no Canadá sobe para 28

Trabalhadores da área de transporte foram ao local da tragédia para buscar provas que ajudassem a explicar o que levou à destruição. Em paralelo, continuam as buscas por restos mortais de vítimas, que estão sendo feitas em condições perigosas, já que a fumaça de benzeno, um componente tóxico, permeia o local.

Informações já coletadas por investigadores incluem o grau da faixa, o peso do trem e quantos freios foram acionados antes de a locomotiva começar a rolar por uma encosta e bater no centro da cidade de Lac-Mégantic. As explosões que sucederam o acidente destruíram casas, empresas, uma biblioteca municipal e o Musi-Cafe, um bar que estava lotado.

O descarrilamento é o pior desastre ferroviário do Canadá desde a queda de um trem no rio em Quebec, em 1864, que matou 99 pessoas. O acidente levantou questões sobre o uso crescente do transporte ferroviário de combustíveis na América do Norte.