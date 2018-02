Total de mortos no Haiti já se iguala a tsunami de 2004 O governo do Haiti elevou o número de mortos pelo terremoto que atingiu o país caribenho em 12 de janeiro de 212.000 para 230.000 e afirmou que mais corpos permanecem não contados. Inicialmente, o governo haitiano estimou que 150.000 haviam morrido no tremor, aparentemente fazendo a estatística com a contagem dos corpos retirados das ruínas de edifícios que desabaram na capital Porto Príncipe. A nova estimativa iguala o número de mortos no terremoto no Haiti ao total de vítimas em decorrência do tsunami que atingiu a Ásia e a África em 2004.