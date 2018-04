Total de mortos no Haiti supera 150 mil, diz ministra O número confirmado de mortos no terremoto ocorrido no Haiti no dia 12 já supera 150 mil apenas na região metropolitana de Porto Príncipe, disse hoje a ministra de Comunicações do país, Marie-Laurence Jocelyn Lassegue. Há outros milhares de mortos pelo restante do país ou ainda enterrados sob os escombros. A ministra disse que esse número baseia-se numa contagem de corpos na capital e em áreas próximas pela CNE, uma companhia estatal que tem coletado corpos ao norte de Porto Príncipe. A contagem não inclui outras cidades afetadas, como Jacmel, onde milhares de pessoas são dadas como mortas.