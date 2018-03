Total de mortos pelo calor na Índia sobe para 1.246 A onda de calor que se abateu sobre partes da Índia já causou a morte de pelo menos 1.246 pessoas nas últimas três semanas, informaram as autoridades. O Estado de Andhra Pradesh, no sul do país, foi o mais atingido até agora, com pelo menos 1.139 falecimentos e os termômetros marcando entre 45ºC e 49ºC. No restante do território, foram registradas outras 107 mortes, principalmente por desidratação e insolação. O total de vítimas é o maior desde 1998, quando mais de 2.500 pessoas morreram na Índia de calor.