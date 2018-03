Total de vítimas em colisões na China sobe para 47

PEQUIM - Dois acidentes em estradas chinesas deixaram 47 mortos neste domingo, 26, segundo a mídia estatal. No primeiro acidente, um ônibus de dois andares bateu em um caminhão-tanque carregado com metanol em uma rodovia no norte da China. Os dois veículos pegaram fogo e 36 pessoas morreram.

A agência oficial de notícias chinesa Xinhua informou que 39 pessoas estavam no ônibus quando houve o acidente e apenas três sobreviveram. A Xinhua afirmou ainda que os sobreviventes foram hospitalizados, sem dar detalhes sobre o estado de saúde deles.

O caminhão-tanque havia acabado de voltar à rodovia após um parada de descanso quando aparentemente foi atingido pelo ônibus, perto da cidade de Yan''an, na província de Shaanxi.

No segundo acidente, 11 pessoas morreram quando uma van transportando 12 pessoas colidiu com um caminhão na província de Sichuan, no sudoeste da China.

A segurança nas estradas é um problema sério na China. Segundo a Xinhua, a manutenção ruim das rodovias e os maus hábitos de condução dos motoristas resultam em cerca de 70 mil mortos e 300 mil feridos por ano.