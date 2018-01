Toureiros espanhóis ameaçam greve Os toureiros da Espanha ameaçam entrar em greve por causa de uma nova legislação que tenta proteger a população do mal da vaca louca. A lei prevê que qualquer vaca ou touro com mais de 30 meses tem de ser analisado para checar uma possível contaminação, antes do abate para consumo. A Espanha proibiu a venda de carne de touros mortos nas arenas. Criadores reivindicam indenizações ou a retomada das vendas. Caso contrário, entram em greve a partir do dia 24.