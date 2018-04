Toyota anuncia recall de mais de um milhão de carros nos EUA e Japão

Recall afetará carros do modelo Avalon fabricados entre 2005 e 2006

A Toyota anunciou um recall de mais de 1,5 milhão de carros em todo o mundo por causa de defeitos no sistema de freios e nas bombas de gasolina.

Em um comunicado, a empresa japonesa disse que a decisão afetaria os modelos Avalon, Highlander e Lexus.

740 mil veículos serão recolhidos nos Estados Unidos e 600 mil no Japão.

A Toyota diz que o recall seria para garantir que fluido contido no cilindro mestre do freio dos carros não vaze e acenda acidentalmente a luz de frenagem.

O defeito pode tornar o pedal de freio mais mole e gradualmente comprometer seu desempenho.

Os tanques de gasolina dos carros também apresentam um defeito elétrico, que pode prejudicar a chegada do combustível ao motor.

O recall afeta os modelos Avalon de 2005-06, os não-híbridos Highlander de 2004-06 e Lexus RX330, e ainda os carros Lexus GS300, IS250 e IS350.

De acordo com o comunicado oficial da empresa, os donos serão notificados no começo de novembro e as fábricas substituirão os cilindros de freio.

A Toyota já havia recolhido 10 milhões de carros no ano passado por falhas no motor. Em 2010, já foram 14 recalls.

A Toyota já havia recolhido 10 milhões de carros no ano passado por falhas no motor. Em 2010, já foram 14 recalls.

A fabricante japonesa foi duramente criticada por não agir antes no caso dos pedais de acelerador defeituosos no começo deste ano, e recebeu uma multa de US$16 milhões de autoridades norte-americanas.