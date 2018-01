Toyota apresenta equipamento para auxiliar paralíticos a caminhar

TÓQUIO - A Toyota está introduzindo uma tecnologia produzida para auxiliar pessoas parcialmente paralíticas a caminharem. A Toyota apresentou o equipamento na sua sede em Tóquio nesta quarta-feira, 12.

O Welwalk WW-1000 é um sistema composto por um motor mecânico que encaixa na perna da pessoa, do joelho para baixo. Os pacientes podem caminhar usando o equipamento eletrônico em uma plataforma especial que suporta o seu peso.

Cem sistemas serão alugados por companhias médicas no Japão ainda este ano, disse a empresa. O serviço inclui uma parcela de USS 9 mil e uma taxa mensal de US$ 3,2 mil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O sistema deve ser usado apenas em uma perna por vez para pacientes severamente paralisados em um dos lados do corpo por conta de derrames ou outras enfermidades, explica Eiichi Saito, vice presidente da Universidade de Saúde de Fujita, parceira do projeto. Dada a presença das paralisias por derrames no Japão, o equipamento da Toyota pode ser muito útil, disse Saito.

Companhias de automóveis japonesas têm desenvolvidos robôs tanto para a fabricação de produtos manufatureiros como para outros fins. A Honda, por exemplo, desenvolveu um humanoide que pode dançar, correr, carregar objetos e ter conversas simples.

Toshiyuki Isobe, responsável pelas pesquisas da Toyota, disse que o WelWalk reflete o desejo da companhia de aplicar a robótica na medicina e em outras áreas da vida e não apenas no entretenimento. "Nossa visão é tentar entregar mobilidade para todos", disse Isobe. "Estamos desenvolvendo robôs industriais para a produção de carros e queremos descobrir como podemos usar essa tecnologia para preencher necessidades sociais e ajudar mais as pessoas", disse. / AP