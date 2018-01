Toyota e Mazda estudam acordo para trocar tecnologias de combustível

As montadoras Toyota e Mazda estariam em conversas para compartilhar certas tecnologias, segundo fontes com conhecimento do assunto. Muitas companhias do setor têm recorrido a parcerias deste tipo para reduzir os crescentes custos com o desenvolvimento de carros mais eficientes sob o ponto de vista de combustíveis.

De acordo com as fontes, sob os termos do acordo a Toyota ofereceria suas tecnologias de híbrido plug-in e células de combustível para a Mazda. Em troca, A Mazda forneceria suas tecnologias de motores a gasolina e diesel mais eficientes. As duas montadoras japonesas já possuem uma parceria na qual a Toyota oferta sua tecnologia híbrido gasolina/elétrico para alguns modelos da Mazda, enquanto esta vai começar a produzir um veículo de pequeno porte para a rival na sua fábrica no México este ano.

As parcerias não envolvem nenhum investimento financeiro e devem continuar assim, segundo as fontes. Procurados, representantes das duas companhias disseram que não há planos concretos para novas trocas de tecnologia. Fonte: Dow Jones Newswires.