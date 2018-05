Toyota retoma produção em 18 fábricas japonesas

TÓQUIO - A Toyota, maior fabricante mundial de veículos, retomou nesta segunda-feira, 18, a produção em 18 fábricas japonesas depois que os efeitos do terremoto e do tsunami do dia 11 de março paralisou quase totalmente sua atividade durante cinco semanas.

Até o dia 27 de abril o volume de produção será a metade do habitual, disse à agência Efe um porta-voz do grupo, Paul Nolasco.

Algumas destas 18 unidades que recomeçaram a trabalhar também peças usadas nas linhas de montagem da empresa, acrescentou o porta-voz.

As unidades de companhias filiadas nas províncias de Miyagi e Iwate, duas das mais afetadas pela catástrofe, também começaram a funcionar, segundo informa a agência local Kyodo.

Em 14 de março a empresa se viu obrigada a deter a produção de veículos no Japão por causa das consequências do terremoto, embora no dia 28 desse mês retomou a fabricação de seu modelo Prius e de dois de sua marca Lexus.

O reinício de atividade da companhia se deve a que grande parte de seus fornecedores já voltaram a produzir e enviar peças, segundo Nolasco, que informou que agora só há complicações com a provisão de 150 peças, enquanto há duas semanas havia problemas com cerca de 500.