TPI condena à prisão ex-chefe de milícia do Congo

"A vulnerabilidade das crianças significa que elas precisam ser objeto de proteção especial", disse o juiz Adrian Fulford ao anunciar a sentença.

Grupos de direitos humanos saudaram a decisão. "Essa sentença envia uma dura advertência para aqueles envolvidos no uso de crianças como soldados: de que as ações criminais deles vão levá-los à prisão", disse Armel Luhiriri, da Coalizão para o TPI, um grupo não governamental que apoia o tribunal e seus esforços para acabar com a impunidade para os crimes mais brutais do mundo.

A promotoria pediu uma sentença de 30 anos de prisão para Lubanga, mas afirmou que estaria disposta a aceitar a redução da pena para 20 anos se o ex-chefe de milícia oferecesse um "pedido de desculpas sincero" às vítimas de seus crimes. Lubanga não ofereceu um pedido de desculpas.

Em um comunicado, promotores disseram que a sentença "envia uma mensagem clara para os autores de crimes: vocês não vão sair impunes". Os promotores estão estudando se apelam da sentença a fim de pedir uma pena maior. As informações são da Associated Press.