TPI investigará abusos da Coreia do Norte

Luis Moreno-Ocampo, promotor do Tribunal Penal Internacional, anunciou que abrirá uma investigação para apurar crimes de guerra da Coreia do Norte. Segundo ele, além do bombardeio norte-coreano de novembro, que matou quatro pessoas na ilha sul-coreana de Yeonpyeong, a promotoria analisará também o ataque à corveta Cheonan, que matou 46 marinheiros.

Ontem, a Coreia do Sul ignorou os alertas do Norte e iniciou outro exercício militar perto da fronteira entre as duas Coreias. Seul reafirmar que responderá a qualquer novo ataque da Coreia do Norte.