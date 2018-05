TPI nega que filho de Kadafi será julgado na Líbia

HAIA - O Tribunal Penal Internacional (TPI) negou nesta segunda-feira, 23, que tenha concordado que Seif al-Islam, filho do ex-ditador líbio Muamar Kadafi, seja julgado na Líbia.

"O TPI não tomou uma decisão sobre o assunto", disse o porta-voz do tribunal Fadi el-Abdallah à agência France Presse em resposta a uma afirmação do ministro da Justiça líbio, Ali H''mida Ashur, que afirmara que Seif seria julgado por uma corte líbia.

A Líbia apresentou uma resposta confidencial para as perguntas dos juízes do TPI sobre o destino de Seif, que é acusado de envolvimento em ataques contra manifestantes ocorridos no ano passado.

O filho, que aparentemente sucederia Kadafi, foi detido em novembro por combatentes no remoto deserto no sul líbio. Desde então, o acesso a ele é praticamente inexistente.

Autoridades líbias disseram que querem julgá-lo no país, apesar do mandato de prisão emitido pelo TPI. Fadi el-Abdallah declarou nesta segunda-feira que não vai divulgar os detalhes da resposta confidencial do governo.

As informações são da Dow Jones e da Associated Press.