Trabalhadores bloqueiam ferrovia para o Cairo

O governo retirou na semana passada os subsídios para o petróleo usado como combustível industrial, como parte de um programa de reforma, provocando protestos de trabalhadores.

O Egito foi dominado por distúrbios nos últimos dias, em parte por causa do descontentamento público com as novas medidas governamentais, projetadas para lidar com o déficit orçamentário. Mas a agitação foi também política, devido às crescentes críticas à gestão do presidente Mohammed Morsi. Os opositores acusam Morsi e seu governo de não enfrentarem inúmeros problemas do Egito e de monopolizar o poder. O governo diz que as brigas políticas têm dificultado a sua capacidade de administrar uma crise econômica grave. As informações são da Associated Press.