Trabalhadores chineses são seqüestrados no Sudão Nove trabalhadores chineses do setor petrolífero foram seqüestrados ontem na província de Kordofan, no Sudão, informou hoje um diplomata sudanês. Segundo ele, buscas estão sendo realizadas na região. A China tem grandes investimentos na indústria de petróleo sudanesa. Rebeldes acusam o país de financiar indiretamente os conflitos em Darfur ao investir nessa indústria.