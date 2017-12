Trabalhadores de petróleo lideram greve geral na Nigéria Os trabalhadores das companhias de petróleo da Nigéria deram início ontem a uma greve geral em protesto contra os elevados preços dos combustíveis. Segundo Joseph Akinlaja, secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Petróleo e Gás Natural, a paralisação interrompeu a produção e as exportações de petróleo do país. A informação foi, no entanto, contestada pelos porta-vozes da Royal Dutch/Shell Group - que produz cerca da metade do petróleo exportado diariamente pelo país - e pela Chevron Texaco Corp. A paralisação atinge as operações de muitos bancos, de escolas e do comércio em várias cidades do país. Pouco antes do início da greve, a Corte Federal da Nigéria emitiu uma sentença ordenando ao governo que reverta para 38 naira o preço do litro da gasolina do nível entre 49,9 naira a 52 naira por litro praticado atualmente. A sentença prevê também a suspensão da ameaça de greve geral caso o governo atenda a decisão da Corte. No entanto, é pouco provável que o governo acate a decisão, uma vez que necessita de receitas para parar de subsidiar as importações domésticas de combustíveis. As duas maiores centrais sindicais de trabalhadores do segmento de petróleo da Nigéria participam da paralisação. A Nigéria é o sétimo maior produtor de petróleo do mundo e fonte de um quinto do que é importado pelos EUA. Segundo a Dow Jones não foi ainda possível verificar se as operações de petróleo estão ou não sendo prejudicadas pela greve. Traders dizem que até o momento o impacto parece pequeno. Um analista acrescentou que as companhias petrolíferas que operam na Nigéria possuem um plano de contingência para manter suas exportações.