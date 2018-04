Trabalhadores e polícia se enfrentam na capital do Panamá

Milhares de trabalhadores do setor da construção transformaram a capital do Panamá, nesta quarte, 13, em um campo de batalha, ao bloquear as principais avenidas e entrar em choques com a polícia. Os trabalhadores estavam armados com pedras e paus e protestavam pela morte, na terça-feira, de um companheiro que foi baleado pelas costas por um policial, após uma manifestação na cidade de Colón, ao norte da capital. Os protestos foram convocados originalmente pelo Sindicato Único da Construção e Similares (Suntracs) para reclamar do custo de vida no Panamá e pedir a adoção de medidas legais que garantam a segurança dos trabalhadores do setor no exercício de sua profissão.