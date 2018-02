Trabalhadores encerram greve em siderúrgica na Grécia

Em uma reunião do sindicato com 150 trabalhadores, 107 votaram para acabar com a greve, 14 se posicionaram contra e 29 se abstiveram. Eles decidiram retornar ao trabalho, contanto que as forças policiais deixem as instalações.

Na semana passada, a polícia interveio depois de uma ordem judicial e abriu os portões da siderúrgica, encontrando resistência de um grupo de grevistas. Alguns deles foram detidos e posteriormente liberados e, agora aguardam julgamento, acusados de violar uma ordem judicial que proibiu a manifestação duas semanas atrás. O governo informou que agiu de acordo com a vontade dos trabalhadores, mas a principal legenda de extrema esquerda, o Syriza, e o Partido Comunista, condenaram a ação policial. As informações são da Dow Jones.