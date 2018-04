Os iranianos foram raptados por homens armados assim que chegaram a Benghazi, nascedouro da Revolução Líbia.

Desde o fim da guerra civil na Líbia, com a captura e morte do ex-líder Muamar Kadafi, em outubro do ano passado, o país foi tomado pela ilegalidade e os sequestros se tornaram frequentes. As informações são da Associated Press.