Trabalhadores preferem bônus salarial a festas corporativas Mais da metade dos trabalhadores prefere receber um bônus salarial do que celebrar festas de final de ano das companhias em que trabalham. Alguns deles, segundo pesquisa realizada pela Monster, trocariam as confraternizações de final de ano por alguns dias a mais de férias. A informação foi dada hoje pelo jornal espanhol El Mundo. Do total de entrevistados em nove países, somente 18% optou pelas tradicionais confraternizações corporativas, enquanto 15% prefere um dia a mais de férias. Segundo o estudo, o bônus financeiro foi a opção mais votada. No entanto, em países como França, Alemanha, Itália, Holanda, Irlanda e Luxemburgo, o dia extra de férias ficou em segundo lugar entre as opções. Na Bélgica, 94% dos trabalhadores preferem o adicional no salário.