Trabalhadores são resgatados do World Trade Center

Os funcionários ficaram presos por cerca de duas horas antes do resgate, enquanto pessoas observavam a cena. O acidente no andaime foi causado por um defeito em um cabo, de acordo com autoridades.

A situação crítica teve início quando um dos quatro cabos da plataforma cedeu abruptamente, de acordo com o bombeiro Daniel Nigro. A plataforma aberta se inclinou e oscilou com o vento entre o 68º e o 69º andar. "Rapidamente, ela mudou da horizontal para quase ficar na vertical", afirmou Nigro.

Cerca de cem bombeiros atuaram na operação. Os dois trabalhadores tiveram hipotermia leve, mas depois pareciam bem, de acordo com Nigro. Eles foram levados a um hospital para terem seus estados de saúde verificados. Fonte: Associated Press.