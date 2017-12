Trabalhistas apóiam Sharon no Parlamento O moderado Partido Trabalhista votou ao lado do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, em uma importante disputa no Parlamento, apenas um dia depois de o chefe de Estado ter ficado livre de uma investigação por corrupção. A união entre os trabalhistas e o Likud, partido de Sharon, pode dar novo impulso à proposta unilateral do primeiro-ministro para a retirada de todos os soldados e colonos judeus atualmente na Faixa de Gaza. Votando com o governo, os trabalhistas deram um claro sinal de prontidão para entrar para a coalizão de Sharon com o objetivo de incentivar a implementação do plano. Apesar disso, ainda existe a oposição de líderes partidários à união, tanto entre os trabalhistas quanto no Likud. Uma pesquisa de opinião mostrou ainda que o público israelense não é favorável a uma nova coalizão entre trabalhistas e Likud. Sharon perdeu sua maioria no Parlamento quando buscou apoio para o plano de retirada da Faixa de Gaza. Ele demitiu do governo uma facção pró-colonos judaicos, provocando a renúncia de outro partido ultraconservador.