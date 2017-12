Trabalhistas aprovam plano de paz de Ben-Eliezer Uma comissão do moderado Partido Trabalhista votou nesta quinta-feira a favor da aceitação de um plano de paz do líder do partido, o ministro da Defesa Binyamin Ben-Eliezer, após acirrado debate sobre propostas apresentadas por rivais. A decisão marca um êxito de Ben-Eliezer, de 65 anos, que defende um acordo negociado com os palestinos, que incluiria o governo compartilhado de Jerusalém. Seu plano venceu os outros, inclusive o do deputado Haim Ramon, que propôs um recuo das tropas israelenses na maior parte da Cisjordânia sem um acordo prévio de fronteira com os palestinos. Ramon, de 52 anos, alertou que Ben-Eliezer - parceiro-chave na coalizão de governo do primeiro-ministro Ariel Sharon por ser líder do Partido Trabalhista - tem políticas muito parecidas com as de Sharon. Ele criticou especialmente uma decisão adotada esta semana por Sharon e seus principais ministros de enviar tropas para reocupar áreas palestinas em retaliação a um atentado suicida em Jerusalém. Ramon e Ben-Eliezer disputam a indicação do partido às eleições para primeiro-ministro previstas para novembro de 2003. Ben-Eliezer declarou opor-se energicamente à reocupação dos territórios a longo prazo. "Sou completamente contra a tomada permanente de territórios. Não concordei com nenhuma medida punitiva de ocupação", enfatizou Ben-Eliezer em entrevista à Rádio Israel. No entanto, políticos religiosos e de extrema-direita, bastante influentes no governo israelense, têm pressionado Sharon pela retomada do controle sobre toda a Cisjordânia e a Faixa de Gaza e o envio do presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, e de seus altos assessores de volta para o exílio na Tunísia - onde estavam antes da criação das áreas autônomas. O ministro disse não concordar com o retorno à situação que precedeu a criação da Autoridade Palestina (AP), em 1994, após a assinatura dos acordos de paz de Oslo. "A intenção é permanecer no local por causa da presente realidade", frisou, referindo-se aos atentados. O chanceler Shimon Peres, também trabalhista, afirmou à TV israelense: "Somos contra a dissolução da Autoridade Palestina. Somos a favor de ações preventivas, onde for possível." Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO