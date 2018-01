Trabalhistas especulam sobre sucessão de Blair Apesar de tudo apontar para o fato de que o sucessor de Tony Blair na Governo do Reino Unido será o ministro da Economia Gordon Brown, outros nomes surgem no Partido Trabalhista para ascender ao cargo. Para começar, o esquerdista John McDonnell, um dos deputados mais rebeldes do partido, anunciou que pensa em se apresentar como candidato nas primárias. McDonnell indicou que tentará se lançar como candidato trabalhista para assegurar "que o debate não se reduza a uma luta interna entre a elite londrina do novo trabalhismo". Nesta batalha interna pelo poder, outra peça importante é o ministro do Interior, John Reid, um dos mais fiéis aliados do atual chefe de governo. Reid tem a seu favor a experiência em cargos ministeriais e conta com a vantagem de ter passado por mais pastas do que os demais Aspirantes. Reid foi ministro da Escócia (1999-2001), da Irlanda do Norte (2001-02), ministro sem pasta e presidente do Partido Trabalhista (2002-2003), líder da Câmara dos Comuns (2003), ministro da Saúde (2003-05), da Defesa (2005-06) e desde maio é titular da pasta de Interior. A fama de defensor das reformas dos serviços públicos dão a Reid a reputação de ser um duro e astuto negociador, embora suas maneiras um tanto quanto rudes possam depor contra ele. Muito mais jovem, mas igualmente notável entre os trabalhistas, David Miliband, ministro do Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais, é uma das maiores promessas do partido. Embora nunca tenha sido cogitado como candidato, o jovem Miliband conta com um perfil ideal para fazer frente ao líder conservador David Cameron. Íntimo do chefe de governo e visto no passado como o "protegido" do primeiro-ministro, Miliband parecia estar fora da corrida pela sucessão da Chefia de Governo, depois de ter afirmado, na quarta-feira, que Gordon Brown seria "um bom líder" para o partido. No entanto, Miliband é um líder em potencial e sua ambição, juventude e inteligência o transformam na opção mais inovadora do Partido. Embora todos estes nomes contem com sólidas qualidades para desafiar Brown, nenhum deles, com exceção de McDonnell, anunciou explicitamente seu desejo de ocupar o cargo de primeiro-ministro. Enquanto isso, os jornais britânicos discutem as chances de outros possíveis adversários de Brown. Alguns apontam o ministro da Educação, Alan Johnson, que já desponta como favorito para o cargo de vice-primeiro-ministro britânico, atualmente ocupado por John Prescott. Este homem de gestos suaves que um dia foi carteiro é, sem dúvida, uma figura em ascensão dentro do Partido Trabalhista e seria uma opção muito popular entre os britânicos, apesar de sua breve vida pública.