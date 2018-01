Trabalhistas israelenses defendem acordo de paz O moderado Partido Trabalhista de Israel analisou hoje planos alternativos para a retirada israelense de áreas palestinas. A convenção partidária, muitas vezes acalorada, colocou frente a frente o líder trabalhista, o ministro da Defesa Binyamin Ben-Eliezer, de 65 anos, e Haim Ramon, de 52 anos, um congressista carismático e ex-ministro. Os dois disputam a nomeação do partido para a eleição de primeiro-ministro em novembro de 2003. O líder do partido defendeu um acordo de paz que contempla a divisão de Jerusalém, enquanto seu desafiante pediu a retirada unilateral da maior parte dos territórios. O Partido Trabalhista há muito defende amplas concessões aos palestinos em troca da paz. Entretanto, depois que as conversações de paz emperraram e a violência irrompeu em setembro de 2000, os argumentos agora são sobre como se desligar dos palestinos. O Partido Trabalhista faz parte da ampla coalizão governista do primeiro-ministro Ariel Sharon, juntamente com o belicista Partido Likud, de Sharon. Sharon se opõe a qualquer retirada sem negociações e descarta conversações enquanto a violência continuar. O plano de paz de Sharon é um acordo interino de longo prazo seguido por conversações sobre um Estado palestino com várias limitações, como a de Israel controlando partes estratégicas da Cisjordânia e Faixa de Gaza. Discursando hoje na convenção partidária, Ben-Eliezer endossou um plano de dezembro de 2000 mediado pelo então presidente americano Bill Clinton, que contemplava a retirada israelense de Gaza, de virtualmente toda a Cisjordânia e de bairros árabes de Jerusalém. Em sua primeira declaração pública apoiando a divisão de Jerusalém - algo que Sharon não admite -, Ben-Eliezer disse que manter bairros árabes "resultará numa minoria palestina que se transformará numa maioria na capital de Israel em um quarto de século". Ele defendeu a criação de um "regime especial" para os locais sagrados da cidade, que é reverenciada por judeus, muçulmanos e cristãos, com Israel abandonando a exigência de ter soberania sobre ela. "Não haverá uma soberania final na Esplanada das Mesquitas. Haverá uma solução negociada que incluiria países islâmicos e membros do Conselho de Segurança (da ONU)", explicou Ben-Eliezer. Divisão de Jerusalém Foi a mais abrangente proposta já apresentada por uma alta autoridade israelense em relação à divisão de Jerusalém. O acordo oferecido aos palestinos em julho de 2000 pelo então primeiro-ministro trabalhista Ehud Barak era semelhante ao que Ben-Eliezer esboçou hoje, mas Barak não chegou a abrir mão da soberania sobre a Esplanada das Mesquitas. Os palestinos querem criar um Estado em toda a Cisjordânia e Faixa de Gaza, com a parte árabe de Jerusalém como sua capital. Os palestinos não aceitaram o plano de Clinton, exigindo plena soberania sobre os locais sagrados e o direito de retorno de milhões de refugiados e seus descendentes para suas casas originais em Israel, algo que o Estado judeu rejeita. Apesar de as conversações de paz estarem congeladas há mais de um ano e meio, Ben-Eliezer advertiu contra a retirada de tropas sem um acordo. "Qualquer fronteira que estabeleçamos nós mesmos seria temporária e iria perpetuar o conflito", avisou. Haim Ramon disse que Israel não deve esperar até que "alguém seja bonzinho o suficiente para aceitar negociar conosco" e tem de dar passos agora. Ele propôs a retirada de toda a Faixa de Gaza e a maior parte da Cisjordânia, desmantelando assentamentos judeus e erguendo cercas fronteiriças. "Não existe Estado no mundo sem uma fronteira, como não existe casa sem uma porta e uma fechadura", afirmou. Ramon destacou que Ben-Eliezer, assim como Sharon, não considera o líder palestino Yasser Arafat um parceiro para conversações de paz. O conceito de Ramon, chamado "separação unilateral", tem ganho popularidade em pesquisas de opinião, refletindo a desilusão com o processo de paz e desapontamento com a incapacidade do Exército de parar com os ataques palestinos em Israel sem uma fronteira entre a Cisjordânia e o Estado judeu. Depois de 19 meses de violência, as pesquisas mostram forte apoio a idéias paradoxais - duras ações militares contra os palestinos para combater o terror, mas também o eventual estabelecimento de um Estado palestino, com o desmantelamento dos assentamentos judeus na Cisjordânia e Faixa de Gaza. Reunidos numa fazenda coletiva ao norte de Tel Aviv, os 700 integrantes do Comitê Central trabalhista aplaudiram apenas com discrição os discursos de Ben-Eliezer e Ramon. O encontro dos trabalhistas ocorre depois de uma convenção do Partido Likud, onde Sharon sofreu uma humilhante derrota quando delegados aprovaram uma proposta - apoiada por seu principal rival, Benjamin Netanyahu - contrária ao estabelecimento de um Estado palestino.