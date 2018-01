Trabalho no Iraque "vai bem", diz a ONU O trabalho da equipe das Nações Unidas que se encontra no Iraque para avaliar a viabilidade de eleições diretas ainda neste semestre ?vai extremamente bem?, disse o secretário-geral Kofi Annan. O grupo chegou a Bagdá no sábado, e Annan disse que seus integrantes já se reuniram com o Conselho de Governo nomeado pelos Estados Unidos e agora mantêm encontros em separado com membros individuais do Conselho. ?Até agora, tudo bem. A atmosfera tem sido boa. Eles foram bem recebidos e houve discussões boas e francas?, disse Annan. ?Acho que o trabalho da equipe vai extremamente bem?. A transferência de soberania de volta para o povo iraquiano vem se convertendo numa grande dor de cabeça para a coalizão que ocupa o país. O plano americano é escolher um parlamento por meio de assembléias regionais, mas a maioria xiita do país exige eleições diretas.