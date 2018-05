A chegada de aviões foi retomada ao meio-dia no Charles de Gaulle e às 12h30 em Orly (hora da França, 9 horas e 9h30 de Brasília, respectivamente). As partidas também foram retomadas nos dois aeroportos, informou a Aéroports de Paris. Todas as pistas de Orly voltaram a funcionar, de acordo com a operadora. As informações são da Dow Jones.