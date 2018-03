Tráfego aéreo mundial cai 5,6% Boletim divulgado este mês pela International Air Transport Association (Iata) informa que o tráfego aéreo de passageiros em fevereiro caiu 5,6% em relação a fevereiro de 2001. Já o tráfego de carga aérea em fevereiro recuou 9% em relação ao mesmo mês em 2001. No total, o tráfego de passageiros e de carga em janeiro e fevereiro sofreu redução de 7,9% em relação aos primeiros dois meses de 2001. A entidade representa 278 companhias - ou 98% do tráfego aéreo mundial. Segundo a Iata, apesar de ainda estar menor do que no início de 2001, o crescimento do tráfego na aviação tem sido constante desde outubro de 2001. A queda do movimento de passageiros em outubro, após os atentados de 11 setembro nos Estados Unidos, chegou a 23% em relação a agosto do mesmo ano. Desde então, o movimento tem estado sempre em ascensão. De acordo com a organização, isso demonstra a recuperação após os atentados terroristas de setembro.