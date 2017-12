Tráfego aéreo mundial de passageiros aumenta 4% em 2006 O tráfego aéreo mundial de passageiros cresceu 4% em 2006, e o de carga, 5%, segundo números preliminares divulgados nesta sexta-feira pela Organização de Aviação Civil Internacional (Icao). A Icao, um órgão subordinado à ONU com sede em Montreal, informou que o tráfego de passageiros (expresso em passageiros-quilômetros) aumentou 5%, somando as viagens nacionais e internacionais, e 6% contando só os serviços internacionais. O crescimento foi mais rápido que a capacidade. Na América do Norte, as companhias aéreas se concentraram nas operações internacionais e "restringiram a capacidade nacional para utilizar melhor a frota e assim resistir à concorrência das companhias de baixo custo". Em nível mundial, a capacidade total oferecida em poltronas-quilômetros aumentou cerca de 3%. A capacidade internacional aumentou quase 5% e a dos vôos domésticos, proporcionalmente maior, se limitou a um crescimento abaixo de 1%. O coeficiente de ocupação-passageiro no total e os serviços internacionais alcançaram quase 76%, contra 75% de 2005. No transporte de mercadorias, o crescimento foi de quase 3% em relação ao 2005. O tráfego doméstico cresceu 5%, e o internacional, quase 3%. "As linhas aéreas do Oriente Médio continuam experimentando um forte crescimento em termos de toneladas-quilômetros, seguidas daquelas da Ásia/Pacífico e África". Na América do Norte, Europa e América Latina o crescimento "esteve abaixo da média mundial, devido principalmente ao aumento reduzido da capacidade, à racionalização de rotas e a mudanças na combinação de rotas das transportadoras da América do Norte e Europa", acrescentou a Icao.