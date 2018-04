Tráfego aéreo pode normalizar na 5ª feira, diz agência

"Se 30% dos voos foram operados nesta segunda-feira, talvez nós possamos esperar outros 10% a 15% a mais na terça-feira, e talvez mais outros 10% a 15% na quarta-feira", disse hoje Redeborn. Ele falou após ministros dos transportes dos países da União Europeia (UE) concordarem em retirar restrições que atingiram as empresas aéreas e seus passageiros desde quinta-feira da semana passada.

Redeborn disse que existirá uma zona "sem voos", onde a nuvem de cinzas vulcânicas está mais densa e é uma concentração perigosa para os motores a jato. O Centro de Monitoramento de Cinzas Vulcânicas irá emitir mapas a cada seis horas mostrando quais são as zonas "sem voos", à medida que a nuvem de cinzas se mover.

Se uma alta concentração for encontrada acima de um aeroporto, então ele precisará ser fechado e nenhum tráfego aéreo será permitido na área, disse o funcionário da Eurocontrol. A organização europeia para a segurança na navegação aérea é formada por 38 países no continente. As informações são da Dow Jones.