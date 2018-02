Tráfego aéreo suíço deu menos de 1 minuto para avião russo se desviar Um piloto russo de um Tupolev levando crianças para férias nas praias da Espanha teve menos de um minuto para desviar da rota de colisão com um Boeing 757 de carga, e foram necessários dois avisos antes que ele começasse a baixar altitude - mas o mesmo foi feito pelo avião de carga, disseram hoje autoridades. O resultado foi uma colisão em pleno ar que deixou mais de 70 mortos. Mais de 50 crianças russas que celebravam o início de suas férias de verão estavam entre os mortos no choque entre o avião fretado da Bashkirian Airlines e o Boeing 757 operado pela companhia de entregas DHL International no sul da Alemanha pouco depois da meia-noite de segunda-feira. O choque lançou destroços em chamas sobre campos, rodovias e jardins de casas numa área de colinas e florestas às margens de um lago alemão dividido com a Suíça e a Áustria. Autoridades disseram que, apesar de pequenos incêndios, não houve vítimas em terra. A investigação da causas do desastre produziu ásperas recriminações. A companhia aérea russa defendeu o piloto do jato Tu-154, dizendo que ele era experiente, e responsabilizou os controladores de tráfego aéreo pela colisão. Autoridades do controle de trágego aéreo da Suíça, responsáveis pela trajetória dos dois aviões quando eles se chocaram, insistiram que foi dado ao piloto russo tempo suficiente para mudar de curso. Anton Maag, chefe da torre de controle de Zurique, disse que a primeira ordem para descer de nível foi dada ao avião russo cerca de 50 segundos antes do choque - um prazo "bastante apertado mas não irresponsável". Mas um representante dos pilotos alemães discordou. "Normalmente, para que haja um cruzamento planejado de dois aviões, contamos com cinco a 10 minutos", disse Georg Fongern, porta-voz do sindicato de pilotos comerciais da Alemanha. "Naturalmente, precisamos perguntar por que os dois aviões não foram separados mais cedo. Este deveria ter sido o procedimento normal". Em Moscou, um representante da Bashkirian Airlines, Sergei Rybanov, disse que 52 crianças, cinco adultos e 12 tripulantes estavam a bordo. Todos saíram no sábado da cidade oriental de Ufa para Moscou e, ao perderem uma conexão, pediram para a linha aérea colocar à disposição um vôo especial para Barcelona. Parentes desesperados concentraram-se no aeroporto de Ufa, buscando passaportes e documentos de viagem para seguirem para a Alemanha. "Se eles tivessem voado no tempo certo, nada teria ocorrido" lamentava a mãe de Bulat Biglov, de 11 anos, à tevê russa NTV. As crianças estavam entre os melhores alunos de Ufa, capital da república russa de Bashkorstotan, e seguiam para o balneário mediterrâneo de Costa Dorada, nas proximidades de Barcelona. Centenas de integrantes de equipes de resgate trabalharam durante toda a noite e todo o dia de hoje vasculhando destroços espalhados por uma área de 30 km. Eles encontraram 28 corpos até o anoitecer - alguns ainda presos aos assentos do avião russo. Os corpos dos dois pilotos do Boeing também foram resgatados - assim como as duas caixas-pretas do aparelho. Grandes destroços caíram entre casas na vila de Owingen, logo ao norte de Ueberlingen. Autoridades de aviação disseram ser um procedimento normal entregar à Suíça o controle aéreo da região fronteiriça. Também seria normal que dois jatos estejam na mesma altitude quando entram num espaço aéreo e cabe às torres adverti-los para fazer ajustes, disse Gregor Thamm, porta-voz do controle de tráfego aéreo alemão. Relatando os últimos segundos dos dois aviões, Maag, da torre de controle de Zurique, afirmou que foram necessárias duas advertências para que o aparelho russo começasse a baixar altitude. Ao mesmo tempo, o sistema automático de aviso de colisão do avião da DHL deu ordem de queda de nível, afirmou Maag. Os pilotos aparentemente seguiram a instrução eletrônica - colocando-os em rota de colisão. Autoridades suíças afirmaram que não estava claro se o aparelho russo também dispunha de sistema de aviso de colisão. Inicialmente, o serviço de controle de tráfego aéreo suíço havia dito ter dado cerca de dois minutos de advertência e que o piloto havia respondido após o terceiro aviso. Mas a Suíça refez seu relato após autoridades alemãs começarem a apresentar um cenário mais justo. O presidente russo, Vladimir Putin, enviou investigadores para o local do acidente. Autoridades alemãs pediram que a agência de segurança de transportes dos Estados Unidos também enviasse investigadores para ajudar nos trabalhos. A DHL International, um serviço de entregas com sede em Bruxelas, Bélgica, informou que o Boeing cargueiro vinha de Bahrein para sua sede, depois de ter feito uma parada em Bergamo, Itália. A companhia afirmou que o aparelho não transportava materiais perigosos.