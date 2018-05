Tráfego aéreo volta ao normal após greve

Depois de o governo da Espanha decretar estado de alerta - medida reservada a situações extremas, que não era usada no país desde o retorno à democracia, em 1975 -, o Exército assumiu o controle do tráfego aéreo espanhol. Com isso, milhares de passageiros, retidos nos aeroportos por conta da greve dos controladores de voo, começaram a embarcar ontem. A paralisação, iniciada na sexta-feira, prejudicou cerca de 300 mil pessoas, em um período no qual milhares de espanhóis saíam de férias aproveitando um feriado prolongado.