Tráfego de ligações para os EUA é 15 vezes maior A Intelig informou que o tráfego de ligações para os Estados Unidos foi hoje 15 vezes maior que o normal. Em função disso, o índice de completamento de chamadas caiu dos habituais 60% para 27%. O congestionamento dos circuitos internacionais e da própria rede norte-americana também foram determinantes para a queda no completamento das ligações, informou hoje a empresa. De acordo com o comunicado, a Intelig implantou um esquema de emergência encaminhando o tráfego dos Estados Unidos para rotas alternativas possíveis, como Europa e Japão. Pela manhã, em apenas três horas, a Intelig realizou um volume de ligações equivalente ao tráfego de dois dias. Tendo em vista a gravidade dos fatos ocorridos naquele país, a Intelig assegura ter assumido um risco técnico controlado, permitindo que suas centrais operassem a 77% da capacidade total de processamento, índice que é muito próximo da capacidade teoricamente máxima de 80%, quando as centrais entram em processo de saturação. A empresa recomenda aos clientes que, caso não consigam completar uma ligação para os Estados Unidos, não tentem imediatamente uma nova conexão, aguardando alguns minutos antes da próxima tentativa.